На Львівщині остаточно закрилася торгова мережа продуктових магазинів "Свій маркет": що сталося

Мережа продуктових магазинів "Свій маркет", що мала понад 50 торгових точок у Львові та області, офіційно припинила свою діяльність на початку 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Асоціації ритейлерів України".

Попри активний розвиток на початку повномасштабного вторгнення, компанія не змогла встояти перед низкою критичних факторів та систематичним скороченням торгових точок.

Раніше мережа "Свій маркет" налічувала понад 53 торгових точок у Львові та області, проте через війну їхня кількість постійно скорочувалася.

Наприкінці 2023-го у мережі працювали лише 37 крамниць, розташованих здебільшого у Львові. Остаточно мережа ліквідувалася у січні 2025 року.

На діяльність компанії вплинула сукупність обставин, спричинених війною та посиленням конкуренції:

порушення логістичних ланцюжків на початку великої війни змусило мережу переходити на власний імпорт;

у вересні 2023 року було вщент зруйновано головний склад мережі у Львові, що завдало непоправного удару операційній діяльності;

зростання вимогливості споживачів та загострення боротьби за покупця вимагали значних інвестицій в автоматизацію та програми лояльності.

Офіційно мережею управляла львівська компанія "Смарт Гросері Груп", її бенефіціаром є Ігор Кушнір.

Наразі на найбільш вигідні локації, де раніше працювали магазини "Свій Маркет", уже претендують конкуренти.

Зауважимо, у 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини.