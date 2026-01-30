Чи закладає ритейл витрати на генератори напряму "в ціну": пояснення від голови асоціації

Попри складну ситуацію в енергосистемі мережеві магазини працюють, забезпечують безперебійну роботу й доступ до товарів першої потреби, навіть попри зростання витрат. Ритейл не закладає витрати на генератори напряму "в ціну". Навпаки — мережі часто стримують зростання.



Про це виданню Delo.ua розповів голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

"Станом на сьогодні в Асоціації ритейлерів України — понад 100 компаній-членів, значну частину з яких становить фуд-ритейл. Ключове, що ми бачимо: мережеві магазини працюють. Масових закриттів немає. Єдине, що може коригуватися в окремих регіонах або локаціях, — це графіки роботи, з огляду на безпекову ситуацію", - сказав Жук.

Голова асоціації зазначив, що за час повномасштабної війни частина мереж перейшла до більш гнучкої моделі управління — умовної "децентралізації".

"На практиці це значить, що "керівник на місці має повноваження ухвалювати оперативні рішення: закривати магазин раніше або не відкривати його, якщо ситуація небезпечна чи не дозволяє працювати без ризику для персоналу та відвідувачів", - додав Жук.

За його словами, практично всі великі та середні мережі інвестували в автономність: генератори, інвертори, акумуляторні та гібридні системи. Особливо це характерно для магазинів біля дому — там часто використовують не лише дизельні генератори, а й інверторні рішення, що дозволяє працювати стабільніше й економніше.

"Обстріли енергетичної інфраструктури почалися ще восени 2022 року, і цей час бізнес використав для підготовки. У ритейлі це була системна робота. Ще у 2022 році RAU проводила дослідження, які показали: значна частина магазинів уже тоді була хоча б частково автономною. Саме тому сьогодні, попри складні обставини, ситуація контрольована, а якість сервісу збережена", - розповів Жук.

Експерт наголосив, що важливо розуміти: робота на генераторах значно дорожча за використання навіть імпортованої електроенергії.

"Великі генератори можуть споживати близько 150 літрів пального на годину, малі — близько 10 літрів. Це суттєві витрати. І попри це, у кризових умовах ритейл керується не фінансовою логікою, а соціальною місією — забезпечити людей товарами першої необхідності", - зазначив Жук.

Яка ситуація із цінами на продукти в магазинах?

"Так, ціни зростають — і це глобальна тенденція, не лише в Україні, а й в усьому світі. На це впливають валютний курс (через імпортну складову у виробництві) та зростання заробітних плат на фоні дефіциту персоналу. Ритейл не закладає витрати на генератори напряму "в ціну". Навпаки — мережі часто стримують зростання. Контракти з постачальниками зазвичай укладаються на пів року або рік із фіксованими цінами, і навіть у складних умовах сторони виконують зобов’язання. Зростання цін можливе переважно в сезонних категоріях — овочі, фрукти, особливо наприкінці року. Навесні, з появою нового врожаю, ціни традиційно коригуються вниз", - пояснив Жук.

Яка ситуація була після російської атаки?

На початку січня ситуація з енергетикою у Києві значно погіршилася через масований обстріл 9 січня. У соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що багато супермаркетів в столиці й області не витримують відключень світла й обмежували години роботи або зачиняються. Проте згодом торгові мережі почали виходи з офіційними заявами. Наприклад, пресслужба АТБ заявляла, що їх мережа магазинів тимчасово запроваджувала технічні паузи через підвищене навантаження на генератори на тлі тривалого вимкнення електроенергії. Водночас у компанії наголошували, що закриватися чи скорочувати час роботи вони не планують — усі магазини продовжують працювати.

Novus та "Сільпо" повідомляли тоді про тимчасову зупинку роботи частини магазинів через відключення світла.

21 січня в КМДА заявили, що у Києві продовольча безпека залишається пріоритетом міста в умовах відключень електроенергії, води та тепла. Місто продовжує підтримувати соціально відповідальний бізнес, а ярмарки та ринки працюватимуть у звичному режимі.