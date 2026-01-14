Генератори на максимумі: магазини АТБ роблять технічну паузу, але не закриваються

Мережа магазинів АТБ тимчасово запровадила технічні паузи через підвищене навантаження на генератори на тлі тривалого вимкнення електроенергії. Водночас у компанії наголошують: закриватися чи скорочувати час роботи не планують — усі магазини продовжують працювати, щоб забезпечити людей товарами першої необхідності.

Про це повідомила пресслужба АТБ Delo.ua.

"На генераторі магазин працює шість годин, після чого робить годинну технічну паузу. Під час зупинки покупців інформують, коли відновиться робота, а також підказують адресу найближчого магазину АТБ", — повідомили у пресслужбі компанії.

В АТБ запевняють, що станом на сьогодні, 14 січня, всі 1319 магазинів мережі по всій Україні працюють у штатному режимі. У Києві наразі відкриті та обслуговують покупців усі 170 магазинів АТБ. Усі торговельні точки забезпечені дизельними генераторами, а частина з них — ще й сонячними електростанціями. За потреби компанія додатково залучає пересувні дизельні електростанції.

Водночас до десяти торговельних точок мають тимчасові технічні проблеми різної складності через поломки генераторів, спричинені низькими температурами. У компанії запевняють, що всі несправності усувають у найкоротші терміни.

Проте скорочувати час роботи магазинів у мережі не планують.

"Жодних скорочень роботи не передбачаємо. Навпаки — намагаємося працювати для людей, щоб забезпечити їх необхідними товарами, дати можливість підзарядити гаджети та зігрітися", — зазначають в АТБ.

У компанії повідомляють про невеликий ажіотаж і купівлю товарів "упрок", у зв’язку з чим збільшили обсяги постачання до магазинів Києва. Водночас у мережі наголошують, що критичного попиту на окремі категорії продукції наразі немає.

Наразі компанія працює з максимальним навантаженням, однак запевняє, що готова до викликів і робить усе можливе, аби забезпечити населення товарами першої необхідності та базовим комфортом.

"Просимо покупців зберігати спокій. Товарів першої необхідності в магазинах і на складах достатньо. Вистоїмо та все подолаємо разом", — зазначили у пресслужбі.

Раніше мережа “АТБ” повідомляла, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. У разі технічних чи логістичних збоїв компанія оперативно реагує.