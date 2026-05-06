Anthropic купує обчислювальні потужності у SpaceX Ілона Маска: деталі угоди

Компанія Anthropic офіційно оголосила про підписання угоди зі SpaceX Ілона Маска, що має на меті радикальне розширення обчислювальних можливостей для підтримки нейромережі Claude.

Завдяки партнерству зі SpaceX, Anthropic отримає доступ до потужного центру обробки даних Colossus 1. Це дозволить компанії зняти обмеження та зробити свої ШІ-продукти доступнішими для людей.

Згідно з офіційною заявою сторін, Anthropic планує використовувати понад 300 мегават енергії з масивного центру обробки даних SpaceX, відомого як Colossus 1.

Хоча фінансові деталі та терміни контракту наразі тримаються в секреті, масштаб задіяних ресурсів вказує на одну з найбільших інфраструктурних угод у галузі.

Ця подія фактично об’єднує двох прямих конкурентів у гонці за створення загального штучного інтелекту.

Зазначається, що Anthropic активно шукає шляхи оптимізації процесів кодування та обслуговування клієнтів, тому паралельно продовжує співпрацю з Google у сфері хмарних сервісів та розробки спеціалізованих чіпів.

Амбіції Ілона Маска виходять далеко за межі оренди серверів, оскільки SpaceX спільно з Tesla готує ґрунт для будівництва власного заводу з виробництва мікросхем.

Проєкт у Техасі оцінюється у 55 мільярдів доларів, а за умови повної реалізації всіх етапів сума капітальних інвестицій може сягнути вражаючих 119 мільярдів доларів.

Цей завод має стати вертикально інтегрованим центром для створення напівпровідників наступного покоління, що забезпечить повну технологічну незалежність майбутніх проєктів Маска.

