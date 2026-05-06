Anthropic покупает вычислительные мощности у SpaceX Илона Маска: детали сделки

SpaceX
Благодаря партнерству с SpaceX, Anthropic получит доступ к мощному центру обработки / Depositphotos

Компания Anthropic официально объявила о подписании соглашения со SpaceX Илона Маска, имеющая целью радикальное расширение вычислительных возможностей для поддержки нейросети Claude.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Благодаря партнерству с SpaceX, Anthropic получит доступ к мощному центру обработки данных Colossus 1. Это позволит компании снять ограничения и сделать свои ШИ-продукты более доступными для людей.

Согласно официальному заявлению сторон, Anthropic планирует использовать более 300 мегаватт энергии из массивного центра обработки данных SpaceX, известного как Colossus 1.

Хотя финансовые детали и сроки контракта держатся в секрете, масштаб задействованных ресурсов указывает на одно из крупнейших инфраструктурных соглашений в отрасли.

Это событие фактически объединяет двух прямых конкурентов в гонке за создание всеобщего искусственного интеллекта.

Anthropic активно ищет пути оптимизации процессов кодирования и обслуживания клиентов, поэтому параллельно продолжает сотрудничество с Google в области облачных сервисов и разработки специализированных чипов.

Амбиции Илона Маска выходят далеко за пределы аренды серверов, поскольку SpaceX совместно с Tesla готовит почву для строительства собственного завода по производству микросхем.

Проект в Техасе оценивается в 55 миллиардов долларов, а при полной реализации всех этапов сумма капитальных инвестиций может достичь впечатляющих 119 миллиардов долларов.

Этот завод должен стать вертикально встроенным центром для создания полупроводников следующего поколения, что обеспечит полную технологическую независимость будущих проектов Маска.

Напомним, Anthropic оценили в $1 трлн: создатель Claude готовится к крупнейшему IPO года. Оценка стартапа на вторичных рынках сделала разработчика нейросети Claude третьей частной компанией в мире после OpenAI и SpaceX, достигшей такой капитализации еще до выхода на биржу.

Автор:
Татьяна Бессараб