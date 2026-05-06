Новые правила для Glovo, Bolt и OLX: Налоговый комитет одобрил законопроект о цифровых платформах до второго чтения

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект №15111-д. Документ вводит новую модель налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и автоматический обмен данными по стандартам ОЭСР.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение комитета.

Новые правила будут касаться сервисов перевозок, доставки, аренды недвижимости и продаж товаров, работающих на украинском рынке.

Главные изменения для пользователей и бизнеса

Законопроект предлагает существенно упростить администрирование и снизить налоговую нагрузку на граждан.

Основные положения документа:

Единый платеж 10%: вместо действующих 23% (НДФЛ и военный сбор) вводится ставка 10% НДФЛ.

Платформа — налоговый агент: операторы сервисов (Uber, Glovo, OLX и т.п.) будут самостоятельно удерживать налог, освобождая пользователей от представления деклараций.

Льгота для товаров: доход от продажи товаров до 2 тыс. евро в год не будет облагаться налогом.

Международный обмен: налоговая служба получит данные о доходах резидентов Украины от иностранных партнеров.

Фискальный эффект: ожидаемые поступления в бюджет составят около 14 млрд грн ежегодно.

Запуск новой системы запланирован на 1 января 2027, а регистрация операторов должна состояться до конца 2026 года.

Напомним, Верховная Рада поддержала налогообложение доходов от цифровых платформ. Ранее 8 апреля парламент принял этот законопроект за основу, начав процесс внедрения международных стандартов в украинское законодательство. Это решение закладывает фундамент для автоматического обмена данными о доходах пользователей онлайн-сервисов и способствует детенизации экономики.