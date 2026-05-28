Минэкономики готовит единую систему экологических разрешений для бизнеса

Правительство планирует упростить экологические разрешения для предприятий / Минэкономики

Министерство экономики готовит унифицированную систему разрешений для бизнеса, которая должна упростить и стандартизировать экологические процедуры для предприятий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В мероприятии приняли участие представители парламента, бизнеса, органов власти, местного самоуправления, экспертной среды и международных партнеров.

Среди ключевых тем обсуждения – цифровизация и унификация разрешительных процедур для предприятий второй и третьей групп, не подпадающих под требования Директивы ЕС 2010/75/ЕС.

Также участники говорили о развитии системы интегрированных окружающих разрешений, адаптации бизнеса к новым экологическим требованиям и внедрении европейских стандартов экологического регулирования.

Министр экономики Алексей Соболев заявил, что унификация разрешительной системы позволит снизить административную нагрузку на бизнес и сделает правила более прозрачными и предполагаемыми.

По его словам, новая модель должна приблизить украинское экологическое регулирование к европейским подходам и облегчить предприятиям прохождение разрешительных процедур.

Что уже сделано

Министерство уже разработало все подзаконные нормативно правовые акты, необходимые для реализации закона. Также разработана и протестирована ИТ-система для выдачи интегрированных разрешений, которая уже доступна на платформе "ЭкоСистема".

Кроме того, уже переведены   14 справочных документов   наилучшие доступные технологии и методы управления (НИТМ), а также достигнуты договоренности по переводу других европейских справочных документов НДТМ.

"Мы планируем начать следующий этап реформы - унифицировать разрешительную деятельность для предприятий второй и третьей группы. Наша задача - сделать систему более понятной, прозрачной и удобной для бизнеса", - отметил   заместитель министра Александр Краснолуцкий.

В министерстве подчеркивают, что для успешной реализации реформы важно обеспечить постоянную обратную связь между государством, бизнесом и общественностью для своевременного выявления практических проблем и наработки эффективных решений. Для этого планируется создание межведомственной рабочей группы.

Напомним, в прошлом году в Украине официально заработал Единый государственный реестр интегрированных разрешений. Новый онлайн-инструмент создает "единое окно" для бизнеса и обеспечивает общественности открытый доступ к экологическим данным.

Автор:
Татьяна Гойденко