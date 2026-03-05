Правительство будет поддерживать предприятия, внедряющие экологические технологии

Кабинет министров утвердил государственную целевую программу поддержки предприятий, внедряющих лучшие доступные технологии и методы управления (НИТМ), до 2030 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Государственная программа экомодернизации предприятий

Чиновники отмечают, что утверждение программы является очередным шагом в реализации реформы предотвращения и контроля промышленного загрязнения в Украине. Она также направлена на экомодернизацию предприятий и восстановление промышленности в соответствии с европейскими стандартами.

Основная цель программы – уменьшить негативное влияние промышленности на окружающую среду. Это планируется достичь через модернизацию производства, повышение энергоэффективности и внедрение современных экологических стандартов. Документ предусматривает комплекс экономических и регуляторных инструментов, стимулирующих предприятия обновлять технологические процессы и переходить на лучшие доступные технологии и методы управления.

Программа рассчитана на пять лет и предусматривает переходный период с учетом условий функционирования экономики во время военного положения.

Ожидается, что ее реализация будет способствовать увеличению количества предприятий, внедряющих НДТМ. Также планируется снизить загрязнение атмосферного воздуха и водных ресурсов, а также сократить объемы образования отходов. Контроль за этими показателями будет осуществляться через отчеты операторов установок по соблюдению условий интегрированного разрешения.

Кроме того, внедрение программы должно снизить энергоемкость производственных процессов, снизить потребление энергоресурсов и повысить производительность предприятий.

Напомним, Кабинет Министров создал Научно-экспертный совет по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя и утвердил положение о его деятельности. В состав нового постоянно действующего совещательного органа вошли 29 ученых.