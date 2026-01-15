В Украине появился новый совещательный орган по формированию климатической политики: цель и функции

Кабинет министров создал Научно-экспертный совет по изменению климата и сохранению озонового слоя и утвердил положение о его деятельности. В состав нового постоянно действующего совещательного органа вошли 29 ученых.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Минэкономики.

Орган правительства по климату и озоновому слою

Научно-экспертный совет – это постоянно действующий независимый совещательный орган, созданный с целью:

научного обеспечения формирования государственной климатической политики;

оценки государственных политик и мер на соответствие целям и принципам государственной климатической политики;

подготовки рекомендаций относительно необходимых шагов по результатам такой оценки и представление их Правительству;

общей научной координации и прогнозирования в области изменения климата.

"Украина, несмотря на вызовы войны, последовательно формирует фундамент для зеленого восстановления страны. Эффективное климатическое управление нуждается в системной работе над институциональной способностью, прозрачностью и международным сотрудничеством", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов.

Напомним, 1 января на территории Европейского союза начал действовать трансграничный механизм корректировки углеродных выбросов на границе, вводящий плату за углеродный след импортируемых товаров под названием СВАМ.