В ЕС начала действовать "углеродная пошлина"

С 1 января на территории Европейского союза начинает действовать трансграничный механизм корректировки углеродных выбросов на границе, вводящий плату за углеродный след импортируемых товаров под названием СВАМ. С сегодняшнего дня импортеры в ЕС будут покупать сертификаты, стоимость которых равна цене выбросов CO₂ при изготовлении импортируемых товаров, сообщает Delo.ua.

СВАМ (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) — это европейская пошлина на импорт товаров, при производстве которых выделяется много CO₂ (например, стали, цемента или электроэнергии). Его ввели в рамках Европейского зеленого соглашения, чтобы подтолкнуть промышленность ЕС быстрее переходить на более чистые технологии. Идея проста: европейские заводы тратят большие деньги на экологические требования, а импорт из стран без таких правил нет. Так что СВАМ должно выровнять условия, чтобы производители в ЕС не проигрывали конкуренцию более дешевому импорту. Механизм был разработан Еврокомиссией в 2019-2020 и принят в 2022 году.

В середине июля 2025 г. Украина подала в Еврокомиссию запрос на отсрочку от СВАМ для украинских экспортеров, а также все необходимые для этого документы. Однако по состоянию на 1 января соответствующее решение в Брюсселе так и не было принято. Таким образом, с начала года украинский бизнес при экспорте в ЕС будет вынужден платить "углеродную пошлину".

СВАМ может стоить Украине $3,6 млрд в год

По оценке Федерации работодателей Украины в 2023 году украинский экспорт продукции в ЕС, подпадавший под CBAM, составил $3,6 млрд — это 9,9% всего экспорта из Украины. В частности, в 2023 году в ЕС было направлено 78,3% украинского экспорта электроэнергии; 80,7% экспорта алюминия; 82,5% экспорта чёрных металлов и металлопродукции; 86,5% экспорта цемента и цементных клинкеров; а также 90% экспорта удобрений.

Уже в первый год действия ограничений ВВП Украины может снизиться на 4,8%, а экспорт товаров в ЕС — на 7,8%. При этом налоговые поступления в бюджет сократятся на $2,8 млрд в год, а в результате падения деловой активности будет потеряно около 73,1 тыс. рабочих мест. Кроме того, при таком сценарии в 2030-2035 годах общие потери занятости могут составить почти 120 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления упадут на $3,6 млрд.

Помимо прямых рисков, бизнес видит также опосредованные угрозы, связанные с закрытием европейского рынка для импортеров из третьих стран. В таком случае, эти поставщики будут искать новые рынки сбыта, и одним из них может стать украинский рынок.