Газовозы из Абу-Даби и Катара прорываются Ормуз, несмотря на угрозу атак

Суда, перевозящие сжиженный природный газ, начали проходить через Ормузский пролив, который на фоне сохранения рисков безопасности создает ожидание частичного возобновления поставок СПГ из региона Персидского залива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера с сжиженным природным газом из Абу-Даби прошли узкий морской коридор, несмотря на угрозу торговому судоходству. В то же время два судна из Катара, следовавших в Пакистан, развернулись перед прохождением пролива.

Пакистан на этом фоне упразднил планы закупки двух грузов на спотовом рынке, ожидая возобновления регулярных поставок из Катара. Решение было принято после контактов между руководством Пакистана и катарской стороной, а также консультаций с Ираном.

Часть судов в регионе движется с выключенными системами автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг маршрутов и повышает риск безопасности судоходства. Аналитики отмечают, что такая практика позволяет отдельным танкерам проходить зоны повышенного напряжения, однако не может рассматриваться как стабильный механизм снабжения.

В Пакистане ситуация имеет прямое влияние на энергетику, поскольку страна в значительной степени зависит от импорта СПГ, прежде всего из Катара, обеспечивающего значительную долю электрогенерации. Перебои в поставках ранее уже приводили к ограничению потребления электроэнергии.

Эксперты отмечают, что единичные проходы судов через Ормуз не означают полноценное восстановление логистики. Последующая стабилизация будет зависеть от политических договоренностей и гарантий безопасности судоходства в регионе.

Иран ввел ряд новых правил для судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив, угрожая последствиями за их невыполнение.