Иран обходит морскую блокаду США с помощью поездов из Китая
Иран стремительно наращивает объемы железнодорожных перевозок из Китая, пытаясь нивелировать последствия жесткой морской блокады своих портов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на анализ Bloomberg.
После начала военно-морской операции США 13 апреля количество грузовых поездов, следующих из китайского Сианя в иранскую столицу, выросло с одного в неделю до одного каждые три-четыре дня.
Стремительный рост спроса на железнодорожные перевозки привел к существенному удорожанию услуг. На этой неделе стоимость доставки стандартного 40-футового контейнера достигла отметки в 7000 долларов, что на 40% превышает привычные рыночные показатели.
Несмотря на такую динамику, эксперты отмечают, что путь через Казахстан и Туркменистан способен частично компенсировать потери от блокирования морских портов.
Масштабы железнодорожных составов остаются несоразмерными с морскими перевозками, ведь один поезд вмещает всего около 50 контейнеров, в то время как крупные океанские суда перевозят тысячи единиц груза.
Китайские товары в обмен на энергоресурсы
На текущем этапе торговля носит преимущественно односторонний характер: Пекин насыщает иранский рынок промышленными запчастями, генераторами и электроникой.
В то же время Тегеран уже рассматривает планы использования этих путей для обратного экспорта нефтехимической продукции и топлива.
Зависимость Ирана от Китая продолжает расти, поскольку Поднебесная остается основным покупателем иранской нефти, что в условиях падения курса Риала становится ключевым фактором выживания исламской республики.
Расширение логистической сети
Кроме китайского направления, Тегеран активно развивает сообщение с Афганистаном, в частности через линию Хаф-Герат, по которой уже транспортируется дизельное топливо.
Эти усилия направлены на создание устойчивой инфраструктуры, защищенной от санкционного давления Запада. Спрос на майские рейсы полностью закрыт, а на июнь планируется дальнейшее увеличение пропускной способности железной дороги.
Для Пекина иранский маршрут является важным узлом, позволяющим сохранять влияние в регионе, несмотря на военные действия США и Израиля против иранских объектов.
Напомним, Тегеран готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.