Иран разработал новые правила прохождения через Ормузский пролив
Иран ввел ряд новых правил для судов, желающих пройти через Ормузский пролив, угрожая последствиями за их невыполнение.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN.
Журналисты получили в свое распоряжение соответствующий документ, состоящий из 40 пунктов.
Согласно новым требованиям Ирана, владельцам для прохода через Ормузский пролив следует указать название и идентификационный номер судна, его предыдущее название, а также страну происхождения и пункт назначения.
Необходимо также предоставить информацию о гражданстве владельцев, операторов и членов экипажа судна. Обязательна и подробная информация о перевозимом грузе.
"Ответственность за предоставление ложной или неполной информации несет исключительно заявитель, ответственность за все вытекающие из этого последствия также будет нести он", — отмечает Иранская Администрация пролива Персидского залива (PGSA), созданная 5 мая. Именно от этого ведомства и нужно будет получать разрешение.
Из документа четко не следует, что Иран должен взимать плату за проход через пролив. Как отмечает телеканал, ранее власти в Тегеране видели в этом потенциальный источник дохода, средства от которого можно направить на восстановление страны после бомбардировок со стороны США и Израиля. По информации CNN, сейчас с каждого судна Иран может взимать до двух миллионов долларов.
Заметим, Тегеран готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.