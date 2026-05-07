Эмираты вывозят нефть через Ормузский пролив в "теневом режиме" из-за риска атак Ирана

Объединенные Арабские Эмираты и отдельные покупатели нефти начали использовать танкеры с отключенными системами отслеживания для перевозки нефти через Ормузский пролив на фоне угрозы атак со стороны Ирана.

Речь идет о попытках вывезти нефть, накопившуюся в Персидском заливе после резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактического ограничения судоходства через Ормузский пролив.

По данным агентства, в апреле Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC экспортировала по меньшей мере:

4 млн баррелей нефти Upper Zakum

2 млн баррелей нефти Das

Перевозки осуществляли четыре танкера, маршруты которых частично скрывались из-за отключения автоматической системы идентификации судов.

Часть грузов перегружалась на другие суда уже за пределами Ормузского пролива, после чего нефть доставлялась на нефтеперерабатывающие заводы в Юго-Восточной Азии или в Южную Корею. Часть объемов также направлялась на хранение в Омане.

Конфликт вокруг Ирана оказал существенное влияние на глобальный нефтяной рынок. После атак США и Израиля, которые, по данным Reuters, начались 28 февраля, Тегеран фактически ограничил транзит через Ормузский пролив для большинства экспортеров, кроме собственных поставок.

Ормузский пролив является критическим маршрутом для мирового энергорынка, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа. Из-за рисков для судоходства цены на нефть уже превысили 100 долларов за баррель.

По оценкам Kpler, ADNOC сократила экспорт более чем на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Основные поставки сейчас осуществляются через трубопровод в порт Фуджейра в обход опасного маршрута.

Ситуацию дополнительно обострили обвинения ОАЭ в адрес Ирана по атаке дронами на танкер ADNOC "Барака", проходивший по Ормузскому проливу.

Использование танкеров с выключенными трекерами традиционно считается практикой обхода санкций и сокрытия маршрутов снабжения. Ранее подобные методы активно применял сам Иран для экспорта нефти в условиях санкций США.

В итоге, нефтяной рынок Персидского залива все больше переходит к нестандартным и рискованным схемам экспорта из-за угрозы атак и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Напомним, ранее Тегеран замечал, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.