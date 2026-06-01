Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

МХП Косюка покупает крупнейшего производителя мяса в Греции: детали сделки

МХП договорилась о приобретении одного из крупнейших производителей курятины в Греции
МХП договорилась о приобретении одного из крупнейших производителей курятины в Греции

Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка подписала соглашение о приобретении доли у греческой компании Th. Nitsiakos AVEE – крупнейший производитель курятины в Греции и один из крупнейших игроков местного рынка мяса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

Отмечается, что соглашение предусматривает долгосрочное партнерство сторон и поэтапное приобретение МХП в 70% компании на протяжении нескольких лет. Также стороны договорились о возможности дальнейшего увеличения доли МХП до 100% в будущем.

Завершение соглашения зависит от выполнения стандартных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

"Th. Nitsiakos AVEE – компания, которая имеет более 50 лет опыта работы в пищевой отрасли Греции и построила сильный вертикально интегрированный бизнес. Я убежден, что вместе мы построим эффективное партнерство, которое усилит международную часть группы МХП и в результате позволит нашему бизнесу в Украине оставаться устойчивым и развиваться",   -   отметил основатель и CEO МХП Юрий Косюк.

Крупнейший производитель курятины в Греции

Th. Nitsiakos AVEE – вертикально встроенная группа со штаб-квартирой в городе Янина, основанная в 1970-х годах.

Работает в Греции в сфере производства и дистрибуции птицы и других видов мяса, кормов для животных и домашних животных. По итогам 2025 года выручка компании составила около 540 млн. евро.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, имеющая производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции компании представлены на Лондонской фондовой бирже.

МХП объединяет более 38 тысяч работников в Украине и за рубежом и входит в список лучших работодателей Украины по версии Forbes. В течение 2022-2025 годов компания уплатила 28,5 млрд грн налогов.

Продукция МХП экспортируется в более чем 80 стран мира. По данным WattPoultry, компания является одним из лидеров по производству курятины в Европе. Также МХП развивает более 15 брендов пищевых продуктов и вместе с партнерами управляет несколькими сетями, в частности, магазинами "Мясомаркет" и заведениями Döner Маркет.

Земельный банк компании составляет 350 тысяч гектаров в 12 областях Украины.

В мае МХП открыла в Хорватии завод по производству кормов для домашних животных и представила новый бренд Proof.

Автор:
Светлана Манько