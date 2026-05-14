Кадры из-за границы: МХП нашел рабочую модель найма иностранцев после полутора лет тестирования

Агрохолдинг МХП приступил к реализации второго пилотного проекта по привлечению иностранной рабочей силы. На данном этапе к работе привлечены семь работников из-за границы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Подготовка к системному найму иностранцев продолжалась с 2024 года, а первые результаты компания получила в конце 2025 года. Весь цикл от исследования рынка до фактического выхода людей на работу занял около 18 месяцев.

Первый этап проекта, проходившего на птицефабриках, оказался неудачным. После ночных обстрелов часть иностранного персонала самовольно покинула рабочие места. Это привело к аннулированию разрешений на работу всей группы. Этот случай продемонстрировал, что кроме закрытия дефицита кадров, критически важна адаптация людей к жизни в стране во время войны.

В текущем втором проекте компания учла предыдущие ошибки. Были ужесточены процессы адаптации как для зарубежных специалистов, так и для местных коллективов. Представители компании отмечают, что новая модель показывает положительные результаты.

"И уже можем сказать, что эта модель может быть рабочей: их производительность - на должном уровне, дисциплина - тоже. Но это стало возможным только потому, что мы получили опыт и были готовы оперативно корректировать подход", - отметила директор по управлению персоналом МХП Дина Конограй.

Иностранные работники продолжают выполнять свои обязанности, а компания анализирует возможность дальнейшего расширения этой практики.

