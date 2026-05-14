Кадри з-за кордону: МХП знайшов робочу модель найму іноземців після півтора року тестувань

Агрохолдинг МХП розпочав реалізацію другого пілотного проєкту із залучення іноземної робочої сили. На даному етапі до роботи залучено сім працівників з-за кордону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Підготовка до системного найму іноземців тривала з 2024 року, а перші результати компанія отримала наприкінці 2025 року. Весь цикл від дослідження ринку до фактичного виходу людей на роботу зайняв близько 18 місяців.

Перший етап проєкту, що проходив на птахофабриках, виявився невдалим. Після нічного обстрілу частина іноземного персоналу самовільно залишила робочі місця. Це призвело до анулювання дозволів на роботу для всієї групи. Цей випадок продемонстрував, що крім закриття дефіциту кадрів, критично важливою є адаптація людей до життя в країні під час війни.

У поточному другому проєкті компанія врахувала попередні помилки. Було посилено процеси адаптації як для закордонних спеціалістів, так і для місцевих колективів. Представники компанії зазначають, що нова модель демонструє позитивні результати.

"І вже можемо сказати, що ця модель може бути робочою: їх продуктивність — на належному рівні, дисципліна — також. Але це стало можливим лише тому, що ми отримали досвід та були готові оперативно корегувати підхід", — зазначила директорка з управління персоналом МХП Діна Конограй.

Наразі іноземні працівники продовжують виконувати свої обов’язки, а компанія аналізує можливість подальшого розширення цієї практики.

