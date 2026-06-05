Хатні робітниці, таксисти: яких професій ринок майже перестав потребувати за роки війни

Війна, міграція населення та трансформація економіки змінили потреби українських роботодавців. У результаті деякі професії втратили значну частину вакансій. За останні чотири роки попит на окремі спеціальності скоротився більш ніж удвічі, особливо у сфері послуг, продажів та домашнього персоналу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Аналітики OLX проаналізували динаміку вакансій та визначили, на яких фахівців роботодавці стали шукати значно рідше у квітні 2026 року порівняно з квітнем 2022-го.

Найбільше скоротився попит на домашній персонал і працівників сфери послуг

Найвідчутніше падіння зафіксовано серед вакансій для домробітниць. За чотири роки кількість пропозицій роботи для них зменшилася на 68% – із 287 вакансій у квітні 2022 року до 93 у квітні 2026-го.

Схожа ситуація і в інших сегментах сфери послуг. Зокрема, кількість вакансій для таксистів скоротилася на 67% – із 646 до 213 оголошень.

Також суттєво зменшилася кількість пропозицій для кандидатів без досвіду роботи та студентів. Якщо навесні 2022 року роботодавці розміщували понад 2,8 тис. таких вакансій, то у 2026 році їхня кількість скоротилася до 993, що означає падіння на 65%.

До категорій із найбільшим зниженням попиту також увійшли:

торгові представники – мінус 65% (з 1 050 до 369 вакансій);

фахівці у сфері клінінгу та домашнього персоналу – мінус 60% (з 445 до 176 вакансій);

репетитори – мінус 57% (з 67 до 29 вакансій).

Скорочення попиту на 20-50%

У багатьох професіях падіння виявилося менш різким, але також помітним.

Найбільше в цій категорії скоротився попит на зварювальників – на 46%. Кількість вакансій для таких спеціалістів зменшилася зі 175 до 94.

Попит на косметологів знизився на 43% – з 35 до 20 вакансій.

Менше пропозицій роботи стало й для менеджерів із закупівель: їхня кількість скоротилася на 38%, з 21 до 13 вакансій.

У сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму попит на менеджерів зменшився на третину – із 21 до 14 вакансій.

Також роботодавці рідше шукають офіс-менеджерів. За чотири роки кількість вакансій для цієї категорії працівників скоротилася на 28% – зі 111 до 80.

Професії з помірним спадом

У низці спеціальностей скорочення попиту було менш відчутним і не перевищило 20%.

Так, кількість вакансій для кондитерів зменшилася на 16%.

На 12% скоротився попит на дизайнерів у сфері реклами та дизайну, а також на технологів виробництва.

Менше вакансій стало для операторів ПК та менеджерів інтернет-магазинів – на 11% у кожній категорії.

Найменше серед зазначених професій скоротився попит на агрономів – на 10%.

Що означають ці зміни

Динаміка вакансій показує, як ринок поступово адаптується до нових реалій. Війна, міграція населення та економічна ситуація призвели до того, що менш затребувані стали працівники у сферах побутових послуг, продажів та деяких офісних професіях.

Натомість зростає потреба у спеціалістах, які працюють у виробництві, логістиці та інших галузях, важливих для підтримки економіки та відбудови країни. Тому попит на професії продовжує змінюватися відповідно до потреб бізнесу та ситуації в Україні.

Нагадаємо, попит на робітничі спеціальності в Україні зростає. Найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, фахівцям СТО, стоматологам та IT-спеціалістам. Рекордну медіанну зарплату зафіксували у Черкасах – трактористам готові платити 165 тис. грн.

Водночас люди в Україні найбільше хочуть працювати копірайтерами – попит на такі вакансії складає 79 відгуків на 1 оголошення, середній дохід у цій професії – 24 500 грн.