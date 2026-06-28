НБУ пропонує змінити правила розкриття банківської та фінансової таємниці

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Запропоновані зміни мають привести чинні правила у відповідність до оновленого законодавства та уніфікувати порядок отримання Національним банком інформації, що містить таємницю, від піднаглядних установ.

Зокрема, проєкт передбачає внесення змін до:

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про таємницю фінансової послуги;

Положення про таємницю страхування.

Серед ключових нововведень — визначення порядку надання банками інформації про строк дії депозитів та види рахунків юридичних осіб, фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Також НБУ пропонує виключити норму, яка обмежувала надання піднаглядними установами інформації, що містить таємницю, лише під час інспекційних або виїзних перевірок та безвиїзного нагляду. Це дозволить регулятору отримувати необхідні відомості для виконання своїх функцій незалежно від формату наглядових заходів.

Також НБУ готує проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. Зміни стосуються насамперед клієнтів небанківських платіжних установ.