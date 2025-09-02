НБУ пропонує використовувати електронний підпис для розкриття таємниці надавача платіжних послуг

Національний банк України готує проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг. Зміни стосуються насамперед клієнтів небанківських платіжних установ.

У чому саме особливість цих змін та на що вони вплинуть, дізнавалась редакція Delo.ua.

Що таке таємниця надавача платіжних послуг

Це конфіденційна інформація про особу, яка користується фінансовими послугами. Надавач таких послуг має доступ до таємниці внаслідок здійснення фінансових операцій. Таємниця включає в себе дані про фізичну чи юридичну особу та взаємодію з третіми особами.

Така інформація захищається Законом і може бути розкрита лише у випадках та порядку, встановлених законодавством України. Порядок зберігання, захисту, використання та розкриття такої інформації регулює Нацбанк.

Що пропонує Нацбанк

У проєкті змін ідеться про те, що формулювати запити на розкриття такої таємниці можна в електронному варіанті.

Для цього може використовуватись кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП) з кваліфікованим сертифікатом. Може теж використовуватись інший варіант онлайн-підпису, що відповідає вимогам Положення про використання електронного підпису та електронної печатки .

У прес-службі НБУ в коментарі для Delo.ua пояснили, що зміни носять технічний характер.

“Редакторські зміни, які нібито удосконалюють безпечність процесу. Насправді - просте уточнення з іншими нормативно правовими актами, - коментує для Delo.ua Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем.

“Вони сприятимуть удосконаленню порядку розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, на письмовий запит (дозвіл) власника такої інформації, а також забезпечують уніфікацію підходів до оформлення таких письмових запитів (дозволів), відповідно до вимог, встановлених в Положенні про таємницю фінансової послуги та Положенні про таємницю страхування”, - коментують у прес-службі НБУ.

Чи є ризики для клієнтів

В НБУ говорять, що такі ризики відсутні.

“Включення УЕП з кваліфікованим сертифікатом до переліку електронних підписів, які можуть використовуватися для підписання запитів (дозволів), що становить таємницю надавача платіжних послуг, в електронній формі власниками такої інформації відповідає загальнодержавному підходу”, - коментує прес-служба Нацбанку.

У Законі України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", Митному кодексі України, Податковому кодексі України містяться норми, що дозволяють громадянам України використовувати КЕП і УЕП з кваліфікованим сертифікатом.

Такий же підхід передбачено в підзаконних актах. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2024 року № 1079 затверджено зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері, згідно з якими у низці постанов Кабінету Міністрів України введені норми, що дозволяють громадянам України використовувати як КЕП, так і УЕП з кваліфікованим сертифікатом.

Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон "Про факторинг", яким вносяться зміни до закону "Про банки і банківську діяльність". Мінюст отримав право на отримання інформації, що становить банківську таємницю, для цілей представництва інтересів держави Україна у закордонних юрисдикційних органах, зокрема в міжнародних арбітражах.

У липні в Мінфіні заявили, що Україна у будь-якому разі прийде до розкриття банківської таємниці.