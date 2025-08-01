Мін’юст отримав доступ до банківської таємниці для захисту інтересів держави у міжнародних спорах: деталі

27 липня президент Зеленський підписав закон "Про факторинг", яким вносяться зміни до закону "Про банки і банківську діяльність". Мінюст отримав право на отримання інформації, що становить банківську таємницю, для цілей представництва інтересів держави Україна у закордонних юрисдикційних органах, зокрема в міжнародних арбітражах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Новий механізм дозволяє запитувати необхідну інформацію безпосередньо у банків, забезпечуючи можливість повноцінного представництва інтересів України у міжнародних судових інституціях та фактично надає Україні інструмент реального правового захисту.

"Це рішення вирішує проблему, яка тривалий час перешкоджала повноцінному захисту інтересів України. Попри законні повноваження представляти державу, Міністерство юстиції не мало доступу до частини важливих доказів у справах проти суб’єктів, пов’язаних із державою-агресором, через обмеження на отримання інформації, що становить банківську таємницю.", — зазначили в міністерстві.

Норма діятиме на час воєнного стану та протягом ще двох років після його завершення.

Нагадаємо, у липні в Мінфіні заявили, що Україна у будь-якому разі прийде до розкриття банківської таємниці. "У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти. І це у будь-якому випадку буде", — наголосив тоді заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.