Іспанія виділить Україні новий пакет військової допомоги на €437 млн

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €437 млн. Його наповнення та актуальні потреби української оборони президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом під час зустрічі в Мадриді.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Офісу президента України.

Під час переговорів Зеленський розповів про російські удари по критичній інфраструктурі України, зокрема по енергетичних об’єктах, логістиці та залізниці.

За його словами, лише цього року Росія пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом узяті.

Президент також наголосив, що під постійними атаками залишаються енергомережі та об’єкти водопостачання, тому Україні потрібна не лише військова, а й гуманітарна допомога.

Нагадаємо, у березні Іспанія вже оголосила про €1 млрд військової підтримки України у 2026 році. Значну частину допомоги країна планувала надавати через європейський інструмент SAFE, а також розвивати спільне оборонне виробництво з українськими підприємствами.