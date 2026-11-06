Испания выделит Украине новый пакет военной помощи на €437 млн

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 437 млн евро. Его наполнение и актуальные потребности украинской обороны президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом во время встречи в Мадриде.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Офиса президента Украины.

В ходе переговоров Зеленский рассказал о российских ударах по критической инфраструктуре Украины, в частности, по энергетическим объектам, логистике и железной дороге.

По его словам, только в этом году Россия повредила больше украинских локомотивов, чем все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.

Президент также подчеркнул, что под постоянными атаками остаются энергосети и объекты водоснабжения, поэтому Украине необходима не только военная, но и гуманитарная помощь.

Напомним, в марте Испания уже объявила о €1 млрд военной поддержки Украины в 2026 году. Значительную часть помощи страна планировала оказать через европейский инструмент SAFE, а также развивать совместное оборонное производство с украинскими предприятиями.