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Испания выделяет €570 млн на проекты восстановления и поддержки промышленности Украины
По итогам пятого заседания Межправительственной украино-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству стороны согласовали финансовую и страховую поддержку Украины общим объемом €570 млн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В рамках мероприятия в Киеве, на которое прибыл первый министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо с делегацией из 50 компаний, подписаны документы о развитии экономического и промышленного взаимодействия.
Кто дает средства?
По результатам встречи приняты следующие решения по распределению средств:
- испанское государственное агентство по страхованию экспортных кредитов Cesce увеличивает лимит покрытия рисков для операций в Украине до 250 млн евро для поставки оборудования и услуг;
- испанское финансовое учреждение развития COFIDES будет управлять новой кредитной линией в размере €100 млн для частного сектора;
- Государственный Фонд интернационализации испанских компаний ( FIEM ) предоставляет Украине до €200 млн, из которых до €100 млн является возвратным финансированием и до €100 млн — грантовой поддержкой.
Какие документы подписаны?
Министры Алексей Соболев и Карлос Куэрпо подписали совместную декларацию о намерениях по поддержке промышленного восстановления и устойчивости Украины в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". Документ предусматривает содействие поставке промышленного оборудования и интеграции украинских производителей в европейские цепи создания стоимости.
В ходе Испано-украинского бизнес-форума также заключены соглашения между финансовыми и промышленными организациями:
- Instituto de Crédito Oficial и Райффайзен Банк Украина подписали финансовое соглашение;
- Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения и компания Ibertest договорились о сотрудничестве в области испытаний железнодорожной техники;
- промышленная ассоциация SERCOBE и Федерация работодателей Украины заключили меморандум о партнерстве компаний.
Ранее сообщалось, что Швейцария выделит 50 млн франков на проекты восстановления Украины .