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Испания выделяет €570 млн на проекты восстановления и поддержки промышленности Украины

делегации Украины и Испании
Заседание Межправительственной украинско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

По итогам пятого заседания Межправительственной украино-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству стороны согласовали финансовую и страховую поддержку Украины общим объемом €570 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В рамках мероприятия в Киеве, на которое прибыл первый министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо с делегацией из 50 компаний, подписаны документы о развитии экономического и промышленного взаимодействия.

Кто дает средства?

По результатам встречи приняты следующие решения по распределению средств:

  • испанское государственное агентство по страхованию экспортных кредитов Cesce увеличивает лимит покрытия рисков для операций в Украине до 250 млн евро для поставки оборудования и услуг;
  • испанское финансовое учреждение развития COFIDES будет управлять новой кредитной линией в размере €100 млн для частного сектора;
  • Государственный Фонд интернационализации испанских компаний ( FIEM ) предоставляет Украине до €200 млн, из которых до €100 млн является возвратным финансированием и до €100 млн — грантовой поддержкой.

Какие документы подписаны?

Министры Алексей Соболев и Карлос Куэрпо подписали совместную декларацию о намерениях по поддержке промышленного восстановления и устойчивости Украины в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". Документ предусматривает содействие поставке промышленного оборудования и интеграции украинских производителей в европейские цепи создания стоимости.

В ходе Испано-украинского бизнес-форума также заключены соглашения между финансовыми и промышленными организациями:

  • Instituto de Crédito Oficial и Райффайзен Банк Украина подписали финансовое соглашение;
  • Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения и компания Ibertest договорились о сотрудничестве в области испытаний железнодорожной техники;
  • промышленная ассоциация SERCOBE и Федерация работодателей Украины заключили меморандум о партнерстве компаний.

Ранее сообщалось, что Швейцария выделит 50 млн франков на проекты восстановления Украины .

Автор:
Татьяна Ковальчук