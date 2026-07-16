Финансовая инклюзия: НБУ упростил правила подтверждения личности в банках

Национальный банк Украины изменил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Регулятор расширил список инструментов для верификации клиентов-физических лиц, а также разрешил коммерческим агентам банков финансовой инклюзии самостоятельно проводить процедуры идентификации и верификации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При проверке документов и подтверждении личности клиента действуют следующие особенности:

разрешено предъявлять оригинал документа клиента через третье лицо, сопровождающее или доверенное, или с помощью работника банка, если сам клиент не имеет возможности сделать это самостоятельно;

согласие клиента на проведение фотофиксации можно подтвердить с помощью аудио- или видеозаписи, если у человека нет возможности поставить свою подпись или воспользоваться электронной подписью.

Эти изменения внедрены в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине". На основании этого документа банки денежной инклюзии получили право завлекать коммерческих агентов. Агенты могут устанавливать выгодополучателя по финансовой операции, а также проводить идентификацию и верификацию граждан.

По данным Национального банка Украины, нововведения призваны обеспечить доступ к базовым финансовым услугам для уязвимых слоев населения, в том числе людей с инвалидностью, маломобильных групп и жителей отдаленных регионов.

Напомним, в мае НБУ предложил внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие работу коммерческих агентов и регистрацию участников платежного рынка.