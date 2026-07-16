Фінансова інклюзія: НБУ спростив правила підтвердження особи у банках

Національний банк України змінив Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Регулятор розширив перелік інструментів для верифікації клієнтів-фізичних осіб, а також дозволив комерційним агентам банків фінансової інклюзії самостійно проводити процедури ідентифікації та верифікації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час перевірки документів та підтвердження особи клієнта діють такі особливості:

дозволено пред'являти оригінал документа клієнта через третю особу, яка є супроводжуючою або довіреною, або за допомогою працівника банку, якщо сам клієнт не має змоги зробити це самостійно;

згоду клієнта на проведення фотофіксації можна підтвердити за допомогою аудіо- чи відеозапису, якщо у людини немає можливості поставити власний підпис або скористатися електронним підписом.

Ці зміни впроваджені відповідно до норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні". На підставі цього документу банки фінансової інклюзії отримали право залучати комерційних агентів. Агенти можуть встановлювати вигодоодержувача за фінансовою операцією, а також проводити ідентифікацію та верифікацію громадян.

За даними Національного банку України, нововведення покликані забезпечити доступ до базових фінансових послуг для вразливих верств населення, зокрема людей з інвалідністю, маломобільних груп та мешканців віддалених регіонів.

Нагадаємо, у травні НБУ запропонував внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють роботу комерційних агентів та реєстрацію учасників платіжного ринку.