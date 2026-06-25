Обов’язкова ідентифікація під час поповнення карток: які зміни чекають на українців та бізнес

Починаючи з 26 червня в Україні починають діяти нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали. Національний банк України скасував можливість анонімних переказів: відтепер кожна транзакція вимагатиме верифікації за номером телефону. Як це вплине на пересічних громадян та неформальну комерцію, розповідає Delo.ua .

Раніше, до початку дії нових правил, поповнити картку готівкою через термінали самообслуговування можна було без ідентифікації. Відтепер платник має обов’язково ввести свій номер мобільного у терміналі та отримати одноразовий пароль і ввести його для завершення операції.

При цьому частина платежів усе ж залишиться без обов'язкового підтвердження. Йдеться про сплату податків, штрафів та комунальних послуг, купівлю транспортних квитків та оплата мобільного зв’язку.

Чи зростуть комісії для споживачів після введення нових правил?

Як зміниться розмір комісії після впровадження нових правил поповнення банківських карток розповів офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша в коментарі Delo.ua:

"Витрати в розрахунку на один платіж дійсно зросли. У собівартість підтримки цієї інфраструктури ми закладаємо не лише пряму комісію мобільним операторам за послуги зв'язку, а й витрати на технічне обслуговування системи та доопрацювання програмного забезпечення. У зв'язку з цим ми були змушені скоригувати тарифи: зараз клієнти платять в середньому на 4% більше від початкової вартості комісії".

Як технічно працюватимуть нові правила

У мережі City24 процес верифікації вже адаптований під нові вимоги. За словами Дмитра Гриші, клієнтам пропонують кілька варіантів для підтвердження особи:

"На сьогодні процес верифікації здійснюється через кілька каналів. Найпопулярніший інструмент – це голосовий дзвінок, через який проходить приблизно 60% усіх платежів. Близько 40% транзакцій припадає на технологію NFC: клієнт прикладає свою банківську картку до термінала та підтверджує особу у мобільному застосунку свого банку. Третій метод – Telegram-бот, для якого клієнт має бути підписаним на офіційний чат-бот нашої установи”.

Проте в реаліях війни, нестабільність зв’язку під час повітряних тривог або відключень електроенергії можуть вплинути на час проведення транзакції. Якщо станеться технічний збій, люди не зможуть фізично завершити платіж.

Чи зросте кількість перевірок при обов’язковій ідентифікації

Протягом 2025 року система моніторингу City24 відпрацювала понад 187 тисяч алертів щодо потенційно ризикових операцій. Алерт у системі – це не обов'язково означає порушення, але вимагає додаткової перевірки. Після 26 червня кількість відмов для користувачів, які не захочуть проходити ідентифікацію, імовірно, зросте, зазначив Дмитро Гриша.

Тож щоб не стояти біля термінала в очікуванні SMS під час перебоїв зі зв'язком, платіжні оператори пропонують альтернативні рішення:

NFC-модулі на терміналах: можна просто прикласти картку до рідера та підтвердити операцію в додатку банку. Сервіс дистанційної ідентифікації: користувач один раз проходить процедуру верифікації, отримує персональні ліміти, після чого всі його подальші платежі проходять без додаткових перевірок.

Як зазначили в НБУ, нові вимоги спрямовані на посилення фінансового контролю та запобігання анонімним операціям із готівкою.

Раніше поповнення рахунків через термінали можна було здійснювати без підтвердження особи, однак тепер такі операції підлягатимуть обов’язковій ідентифікації користувача.