В Україні змінюються правила поповнення банківських карток через термінали: що стане обов’язковим

З 26 червня набудуть чинності нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали самообслуговування. Тепер, щоб внести готівку, потрібно буде підтвердити свій номер телефону через одноразовий пароль в SMS або під час дзвінка.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у постанові Національного банку України,

Що зміниться при поповненні картки через термінал з 26 червня?

Регулятор запровадив нові правила для платіжних терміналів самообслуговування. Вони будуть діяти для поповнень карток через термінал на будь-яку суму.

Під час внесення готівки через термінал потрібно буде вказати номер мобільного телефону. На цей номер надійде одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.

Код необхідно ввести на терміналі, щоб завершити поповнення банківської картки або рахунку. Номер телефону клієнта терміналу відтепер вказуватимуть і на квитанції, яку він може отримати після завершення операції.

Які платежі можна буде здійснювати без підтвердження

Частина операцій не потребуватиме підтвердження через SMS або дзвінок. Згідно з постановою НБУ, одноразовий пароль не знадобиться, якщо людина:

сплачує податки та комунальні послуги;

купує транспортні квитки;

поновлює проїзні картки;

поповнює мобільний зв’язок.

Водночас для поповнення мобільного рахунку встановлено обмеження – до 500 гривень на місяць на один номер. Якщо цей ліміт буде перевищено, підтвердження стане обов’язковим.

Навіщо НБУ запроваджує нові правила

Нові правила мають на меті посилити фінансовий моніторинг та боротьбу з анонімними операціями з готівкою. До цього внесення готівки через термінал відбувалося без ідентифікації особи. Тепер кожна операція буде прив'язана до певного номера телефону.

Банки та платіжні сервіси зберігатимуть повну інформацію про транзакцію, включаючи код авторизації, номер платника, дату та час її проведення.

Зауважимо, НБУ встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)