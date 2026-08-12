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Укрексімбанк припинить видачу пенсій та інших соцвиплат: що потрібно зробити клієнтам до жовтня

Укрексімбанк
Банк надав кредитне фінансування для ТОВ "Костопільський завод скловиробів". Фото: Укрексімбанк / Вікіпедія

З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє обслуговувати рахунки одержувачів пенсій, житлових субсидій та інших соцвиплат, проте ніхто не втратить гроші: виплати автоматично переведуть на “Укрпошту”.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі держбанку.

"Клієнтам банку не потрібно хвилюватися через припинення обслуговування пенсій та соціальних виплат: якщо людина не обере інший банк, з 1 жовтня виплати автоматично переведуть на Укрпошту", — йдеться у повідомленні.

Кошти доставлятимуть готівкою за адресою проживання, зареєстрованою в Пенсійному фонді України. Цей спосіб не потребує використання банкоматів, терміналів чи мобільних застосунків, а також працює незалежно від наявності електроенергії або інтернету.

"Наше завдання — зробити цей перехід максимально простим і забезпечити людям вчасно доступ до їхніх виплат", —  наголосили в "Укрпошті".

Інструкція для клієнтів до 1 жовтня

Отримувачам виплат на картку Укрексімбанку необхідно врахувати наступне:

  • не змінювати нічого, якщо фактичне місце проживання збігається з адресою в базі Пенсійного фонду України; 
  • звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ для оновлення даних, якщо фактична адреса проживання змінилася.

"Укрпошта", у свою чергу, додатково інформуватиме клієнтів через власні відділення.

Довідково

За даними Національного банку України, станом на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк посідав третє місце за розміром активів серед 60 банків країни — їхній обсяг становив 287,25 млрд грн. За підсумками 11 місяців 2025 року прибуток банку сягнув 8,45 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року регіональна мережа Укрексімбанку налічувала 37 структурних підрозділів. Банк є державним і традиційно спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів, експортерів, муніципалітетів та проєктів за участі міжнародних фінансових організацій.

Раніше повідомлялося, що державний Укрексімбанк закриє філії у Полтаві та Сумах, на базі полтавської філії буде створено представництво банку. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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