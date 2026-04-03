Державний банк закриває філії у Полтаві та Сумах: що відомо

Державний Укрексімбанк закриє філії у Полтаві та Сумах, на базі полтавської філії буде створено представництво банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що таке рішення правління банку ухвалило 1 квітня,

Останнім робочим днем обох філій стане 6 липня.

З 7 липня на базі філії банку в Полтаві працюватиме представництво банку, яке здійснюватиме інформаційно-презентаційну діяльність, а також надаватиме консультаційну та інформаційну підтримку клієнтам.

Про Укрексімбанк

За даними Національного банку України, станом на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк посідав третє місце за розміром активів серед 60 банків країни — їхній обсяг становив 287,25 млрд грн. За підсумками 11 місяців 2025 року прибуток банку сягнув 8,45 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року регіональна мережа Укрексімбанк налічувала 37 структурних підрозділів. Банк є державним і традиційно спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів, експортерів, муніципалітетів та проєктів за участі міжнародних фінансових організацій.

Раніше повідомлялося, що правління Укрексімбанку ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві, а також філій у Тернополі та Чернівцях. Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому на базі філій створять представництва.