Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственный банк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах: что известно

Государственный банк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах: что известно
Depositphotos

Государственный Укрэксимбанк закроет филиалы в Полтаве и Сумах, на базе полтавского филиала будет создано представительство банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что такое решение правления банка приняло 1 апреля,

Последним рабочим днем обоих филиалов станет 6 июля.

С 7 июля на базе филиала банка в Полтаве будет работать представительство банка, осуществляющее информационно-презентационную деятельность, а также оказывать консультационную и информационную поддержку клиентам.  

Об Укрэксимбанке

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 декабря 2025 г. Укрэксимбанк занимал третье место по размеру активов среди 60 банков страны — их объем составил 287,25 млрд грн. По итогам 11 месяцев 2025 года прибыль банка достигла 8,45 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2025 г. региональная сеть Укрэксимбанк насчитывала 37 структурных подразделений. Банк является государственным и традиционно специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, экспортеров, муниципалитетов и проектов с участием международных финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что правление Укрэксимбанка приняло решение о закрытии центрального отделения в Киеве, а также филиалов в Тернополе и Черновцах. В то же время, в Луцке, Ровно и Хмельницком на базе филиалов создадут представительства.

Автор:
Светлана Манько