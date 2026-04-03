Государственный банк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах: что известно

Государственный Укрэксимбанк закроет филиалы в Полтаве и Сумах, на базе полтавского филиала будет создано представительство банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что такое решение правления банка приняло 1 апреля,

Последним рабочим днем обоих филиалов станет 6 июля.

С 7 июля на базе филиала банка в Полтаве будет работать представительство банка, осуществляющее информационно-презентационную деятельность, а также оказывать консультационную и информационную поддержку клиентам.

Об Укрэксимбанке

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 декабря 2025 г. Укрэксимбанк занимал третье место по размеру активов среди 60 банков страны — их объем составил 287,25 млрд грн. По итогам 11 месяцев 2025 года прибыль банка достигла 8,45 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2025 г. региональная сеть Укрэксимбанк насчитывала 37 структурных подразделений. Банк является государственным и традиционно специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, экспортеров, муниципалитетов и проектов с участием международных финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что правление Укрэксимбанка приняло решение о закрытии центрального отделения в Киеве, а также филиалов в Тернополе и Черновцах. В то же время, в Луцке, Ровно и Хмельницком на базе филиалов создадут представительства.