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Курс валют на 11 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Нацбанк установил официальный курс на 11 июня

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на четырнадцать копеек, установив очередной новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.06.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,98 грн (+14 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,89 грн (-1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,21 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,85/45,00
Евро 52,10/52,35
Злотый 12,15/12,30

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,75/45,35 51,40/52,40
Ощадбанк 44,75/ 45,40 51,50/52,35 12,25/12,70
ПУМБ 44,80/45,50 51,55/52,50 12,25/12,70
Укргазбанк 44,75/ 45,40 51,55/52,45 12,25/ 12,70
Райффайзен 44,75/ 45,29 51,60/52,50

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько