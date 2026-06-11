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Курс валют на 11 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на четырнадцать копеек, установив очередной новый исторический максимум, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.06.2026 ( четверг) ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,98 грн (+14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,89 грн (-1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,21 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,85/45,00
|Евро
|52,10/52,35
|Злотый
|12,15/12,30
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,75/45,35
|51,40/52,40
|Ощадбанк
|44,75/ 45,40
|51,50/52,35
|12,25/12,70
|ПУМБ
|44,80/45,50
|51,55/52,50
|12,25/12,70
|Укргазбанк
|44,75/ 45,40
|51,55/52,45
|12,25/ 12,70
|Райффайзен
|44,75/ 45,29
|51,60/52,50
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.