Дефицит торговли против резервов НБУ: что будет определять курс доллара в ближайшие месяцы

Несмотря на достижение официальным долларом исторического максимума на уровне 44,3 грн в конце мая, летний сезон 2026 года не принесет финансовых потрясений украинцам. Аналитики рынка прогнозируют умеренные колебания курса, удерживающие наличную валюту в диапазоне 43,5–45 грн. Стабильность банковской системы и наличие резервов в объеме более чем 50 млрд долларов позволяют Нацбанку полностью контролировать рыночные процессы.

Умеренное обесценивание гривни является контролируемым инструментом сбалансирования бюджета и не создает панических угроз для частных капиталов или стабильности бизнеса. Об этом говорится в валютном обзоре OBOZ.UA.

"Можем сегодня говорить об ожидаемой возможной мягкой и контролируемой девальвации в течение следующих нескольких месяцев, которая, однако, не несет финансовых рисков ни экономике страны, ни гражданам", – пояснили специалисты финансового маркетплейса КИТ Group.

В статье отмечается, что сезонный фактор отпусков в текущем году не будет оказывать заметного влияния на наличный рынок из-за ограниченности зарубежного туризма, поэтому спрос будет определяться преимущественно потребностями коммерческого сектора. Временные ситуативные дисбалансы в отдельные дни лета не изменят общего спокойного тренда.

"Какие-то колебания могут быть – скажем, в течение нескольких дней из-за каких-то временных перекосов в спросе и предложении. Но серьезной тенденции укрепления или ослабления гривни я бы не ожидал", – спрогнозировал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Валютные интервенции остаются ключевым регуляторным механизмом, обеспечивающим сглаживание любых рыночных перекосов. Режим "управляемой гибкости" доказал свою эффективность в условиях военного положения, говорится в материале.

"Национальный банк остается главным участником, который не позволяет рынку переходить от нормальных колебаний к хаотическим изменениям. Режим "управляемой гибкости" позволяет удерживать курсовые изменения в сбалансированном состоянии. В то же время НБУ благодарявалютным интервенциям сглаживает чрезмерный спрос и не дает краткосрочным перекосам разрушать "архитектуру"рынка", – объяснила руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева.

Фундаментальное давление на национальную валюту создает дефицитный торговый баланс вследствиепотребности в импорте горючего и промышленных товаров, а также рисков для критической инфраструктуры, сохраняющихся из-за боевых действий.

"Даже при условии, что партнеры Украины продолжат оказывать масштабную финансовую поддержку, торговый баланс слишком уж склоняется в сторону импорта, а риски новых повреждений инфраструктуры остаются высокими. Однако мы уверены, что НБУ как главный маркетмейкер будет внимательно следить за ситуацией и гасить чрезмерный спрос", – отметили специалисты КИТ Group.

В вопросах управления своими финансами специалисты советуют употреблять комбинированный подход. Для получения максимальной прибыли, значительно превышающей показатели инфляции, наиболее выгодным инструментом являются государственные ценные бумаги, тогда как ликвидная иностранная валюта подходит для быстрого реагирования на любые форс-мажоры.

"Иностранная валюта является удобным и выгодным инструментом сохранения накоплений. Лучше всего выбирать для этого ликвидную валюту – доллар и евро", – подчеркнули в КИТ Group.

"Если есть определенные сбережения, то наилучшим решением является инвестирование - это ОВГЗ или военные облигации. Максимально гарантируемые государством и доходность по которым составляет около 16-17% годовых без налогов", – пояснил Олег Гетман.

