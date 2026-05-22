Нацбанк присоединился к FX Global Code: что изменится для валютного рынка

Нацбанк Украины присоединился к FX Global Code / НБУ

Национальный банк Украины присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка FX Global Code. Глава НБУ Андрей Пышный 22 мая 2026 подписал заявление об обязательствах по соблюдению принципов кодекса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Присоединение к FX Global Code означает, что НБУ обязуется осуществлять деятельность на валютном рынке в соответствии с международными стандартами и правилами, применяемыми на мировых финансовых рынках.

Также регулятор подтвердил, что уже адаптировал внутренние процессы к требованиям кодекса.

Кодекс определяет принципы работы участников валютного рынка, касающиеся прозрачности, нравственных стандартов, управления рисками и профессионального поведения.

В НБУ отметили, что присоединение к FX Global Code предусматривает:

  • работу на валютном рынке по международным стандартам;
  • соблюдение принципов прозрачности и профессиональной этики;
  • усиление доверия к валютному сектору;
  • развитие справедливых правил взаимодействия между участниками рынка

В Нацбанке отмечают, что решение также является сигналом для банков и других участников финансового сектора по применению международных практик работы на валютном рынке Украины.

Также НБУ приступил к общественному обсуждению проекта изменений в нормативную базу по работе банков финансовой инклюзии. Новые правила должны обеспечить реализацию закона о развитии финансовой инклюзии, который вступит в силу 26 июня 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко