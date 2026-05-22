Нацбанк присоединился к FX Global Code: что изменится для валютного рынка

Национальный банк Украины присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка FX Global Code. Глава НБУ Андрей Пышный 22 мая 2026 подписал заявление об обязательствах по соблюдению принципов кодекса.

Присоединение к FX Global Code означает, что НБУ обязуется осуществлять деятельность на валютном рынке в соответствии с международными стандартами и правилами, применяемыми на мировых финансовых рынках.

Также регулятор подтвердил, что уже адаптировал внутренние процессы к требованиям кодекса.

Кодекс определяет принципы работы участников валютного рынка, касающиеся прозрачности, нравственных стандартов, управления рисками и профессионального поведения.

В НБУ отметили, что присоединение к FX Global Code предусматривает:

работу на валютном рынке по международным стандартам;

соблюдение принципов прозрачности и профессиональной этики;

усиление доверия к валютному сектору;

развитие справедливых правил взаимодействия между участниками рынка

В Нацбанке отмечают, что решение также является сигналом для банков и других участников финансового сектора по применению международных практик работы на валютном рынке Украины.

Также НБУ приступил к общественному обсуждению проекта изменений в нормативную базу по работе банков финансовой инклюзии. Новые правила должны обеспечить реализацию закона о развитии финансовой инклюзии, который вступит в силу 26 июня 2026 года.