Самые опасные мошеннические схемы в 2026 году: как защитить свои деньги

В 2026 году финансовое мошенничество становится все более технологичным. Злоумышленники все чаще подстраивают схемы под конкретного человека, анализируя его покупки, активность в соцсетях, объявления на маркетплейсах и круг общения. В частности, в прошлом году это привело к убыткам в 1,4 млрд грн для украинцев, хотя количество махинаций несколько уменьшилось.

Как защититься от мошеннических схем, рассказывает Delo.ua со ссылкой на Анну Довгальскую, заместитель председателя правления Глобус Банка.

По данным Национального банка Украины, в 2025 году количество незаконных операций с платежными карточками уменьшилось на 5% – до 256 тыс. Однако сумма убытков выросла на 24% – до 1,4 млрд грн.

Средний размер одной мошеннической сделки увеличился на 30% - с 4,2 тыс. грн в 2024 году до 5,5 тыс. грн в 2025-м. В 2026 году мошенники все чаще совмещают попытки получить карточные данные с сильным психологическим давлением, в том числе выдачей себя за близких родственников.

Самые распространенные мошеннические схемы 2026 года

Анна Довгальская выделяет пять основных методов мошенничества, наиболее актуальных в текущем году:

Звонки от службы безопасности банка. Мошенники звонят клиентам банков и сообщают о подозрительной операции или попытке снятия средств и просят назвать данные карты, код подтверждения или перевести деньги на "безопасный счет". Клиентам банков поступают SMS, письма или сообщения со ссылкой на поддельный сайт, который выглядит как официальный ресурс банка, госучреждения или маркетплейса. После ввода данных данные попадают к мошенникам. Мошенники предлагают получить помощь, возврат средств или бонус, но просят перейти по ссылке, чтобы подтвердить данные карты. Злоумышленники взламывают аккаунты знакомых и просят срочно перевести деньги. SIM-swap – это замена SIM-карты, когда мошенники перевыпускают ее на себя через оператора, после чего ваша карта перестает работать, а все SMS-коды от банка приходят уже на телефон злоумышленников.

Такие сообщения часто содержат ссылки на фейковые страницы, имитирующие сайты банков, государственных сервисов, маркетплейсов или служб доставки.

Как защитить свои деньги

Чтобы не стать жертвой незаконной аферы, следует детально проверять достоверность информации и номер, с которого к вам могут звонить из банка. Что советуют делать эксперты в каждой из ситуаций:

Если вам позвонили якобы из банка, положите трубку и самостоятельно перезвоните по официальному номеру, указанному на сайте банка или на обороте карты. В случае сообщения о блокировке карты или подозрительной операции никогда не называйте PIN-код, CVV-код, пароли или коды с SMS. Проверяйте статус карты только в официальном мобильном приложении банка или через контакт-центр. Сообщение о выплатах, компенсациях или социальной помощи не следует открывать по ссылкам. Любую информацию о выплатах проверяйте исключительно на официальных государственных или банковских ресурсах. Если знакомый или родственник в мессенджере просит срочно перевести деньги, позвоните этому человеку лично, чтобы подтвердить просьбу. При продаже товара на маркетплейсе для получения оплаты достаточно указать номер карты или IBAN. Не вводите CVV-код, PIN-код или пароли на сторонних сайтах. Если сайт вызывает сомнение, тщательно проверьте адрес домена. При малейшем подозрительном моменте не вводите никаких данных.

Если мошенники уже получили доступ к вашей карте, Анна Довгальская советует сразу заблокировать карту, обратиться в банк и сохранить всю переписку, ссылку и номер мошенника для дальнейшего следствия.

Напомним, что в прошлом месяце НБУ предупредил о новой мошеннической кампании , связанной с рассылкой фишинговых электронных писем с вредной ссылкой. Эти сообщения имитируют официальные сообщения регулятора.

Специалисты советуют не переходить по ссылке и не загружать вложенные файлы.