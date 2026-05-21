НБУ предупредил украинцев о новой фишинговой атаке

В Украине активизировалась фишинговая атака под видом НБУ

Национальный банк Украины сообщил о новой мошеннической кампании по рассылке фишинговых писем, которые маскируются под официальные сообщения регулятора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Фишинг от имени НБУ

НБУ предупредил о новой мошеннической кампании, связанной с рассылкой фишинговых электронных писем с вредными вложениями, имитирующими официальные сообщения регулятора.

Злоумышленники посылают письма по разным электронным адресам, выдавая их за корреспонденцию от имени НБУ. При этом оформление сообщений стилистически напоминает дизайн официального сайта Национального банка.

В тексте таких писем пользователей призывают перейти по ссылке и скачать архив с якобы перечнем документов. Вместе с тем в файлах содержится вредоносное программное обеспечение, которое может предоставить удаленный доступ к компьютеру пользователя.

Специалисты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать вложенные файлы.

В НБУ отмечают, что для официальной электронной переписки работники учреждения используют исключительно корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua.

Напомним, НБУ также предупреждал о новой фишинговой кампании: мошенники рассылали письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.

Автор:
Ольга Опенько