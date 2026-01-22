НБУ попереджає про фішинг: шахраї надсилають підроблені листи

НБУ попереджає про нову фішингову кампанію: шахраї розсилають листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.

Як пише Delo.ua, про це інформує прессслужба НБУ.

Фейкові листи від імені НБУ

"Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департамента фінансового моніторингу з вимогою надання документів", - йдеться в повідомленні.

Банк закликає не завантажувати файли та не переходити за посиланнями з таких листів, щоб уникнути зараження шкідливим програмним забезпеченням або крадіжки персональних даних.

Наголошується, що для офіційного електронного листування працівники НБУ використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.