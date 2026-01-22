Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ попереджає про фішинг: шахраї надсилають підроблені листи

будівля НБУ
НБУ припинив роботу ТОВ ФК "Такелау".. / НБУ

НБУ попереджає про нову фішингову кампанію: шахраї розсилають листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.

Як пише Delo.ua, про це інформує прессслужба НБУ.

Фейкові листи від імені НБУ

"Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департамента фінансового моніторингу з вимогою надання документів", - йдеться в повідомленні.

Банк закликає не завантажувати файли та не переходити за посиланнями з таких листів, щоб уникнути зараження шкідливим програмним забезпеченням або крадіжки персональних даних.

Наголошується, що для офіційного електронного листування працівники НБУ використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян. 

Автор:
Ольга Опенько