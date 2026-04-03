Нацбанк скасував частину реквізитів для платежів у відкритому банкінгу: про що йдеться

Національний банк України ухвалив рішення про зменшення переліку обов’язкових реквізитів для платіжних інструкцій у межах відкритого банкінгу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Оновлення стосується документів, які оформлюються на стороні надавача послуг з ініціювання платіжної операції (PISP).

Відповідні зміни внесені до Положення про відкритий банкінг в Україні згідно з постановою Правління НБУ від 25 липня 2025 року № 80.

Суть запроваджених змін

Головне нововведення полягає у скасуванні вимоги до PISP щодо обов'язкового заповнення реквізиту "найменування надавача платіжних послуг отримувача". Раніше цей пункт був обов’язковим для заповнення на початковому етапі формування платіжної інструкції.

Тепер цей обов’язок знято з ініціатора платежу, що має пришвидшити процес оформлення транзакції для кінцевого споживача.

Цю функцію виконуватиме надавач послуг з обслуговування рахунку (ASPSP).

Незважаючи на спрощення процедури для PISP, підсумковий документ міститиме всі необхідні відомості.

Внаслідок платіжна інструкція платника міститиме усі обов’язкові реквізити, визначені в пункті 37 розділу ІІ Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 (зі змінами).

Регулятор наголошує, що такі кроки спрямовані на підвищення зручності використання послуг відкритого банкінгу для українських користувачів.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив нові правила безвиїзного нагляду за банками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, визначивши порядок встановлення обмежень і вимог у разі погіршення їхнього фінансового стану.