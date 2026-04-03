Нацбанк отменил часть реквизитов для платежей в открытом банкинге: о чем идет речь

Национальный банк Украины принял решение об уменьшении перечня обязательных реквизитов для платежных инструкций в рамках открытого банкинга.

Обновление касается документов, оформляемых на стороне поставщика услуг по инициированию платежной операции (PISP).

Соответствующие изменения внесены в Положение об открытом банкинге в Украине согласно постановлению Правления НБУ от 25 июля 2025 г. № 80.

Суть введенных изменений

Главное новшество заключается в отмене требования к PISP по обязательному заполнению реквизита "наименование поставщика платежных услуг получателя". Ранее этот пункт был обязателен для заполнения на начальном этапе формирования платежной инструкции.

Теперь эта обязанность снята с инициатора платежа, что должно ускорить процесс оформления транзакции для конечного потребителя.

Эта функция будет выполняться поставщиком услуг по обслуживанию счета (ASPSP).

Несмотря на упрощение процедуры для PISP, итоговый документ будет содержать все необходимые сведения.

В результате платежная инструкция плательщика будет содержать все обязательные реквизиты, определенные в пункте 37 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 № 163 (с изменениями).

Регулятор отмечает, что подобные шаги направлены на повышение удобства использования услуг открытого банкинга для украинских пользователей.

