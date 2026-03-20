НБУ пересмотрел платежный баланс: дефицит вырос на $2,2 млрд в 2025 году

гривны, инфляция
НБУ пересмотрел платежный баланс / Shutterstock

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные показатели платежного баланса за 2022-2025 годы через усовершенствование методологии учета и расширение информационной базы. В результате дефицит текущего счета за все годы был увеличен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В частности, отрицательное сальдо текущего счета в 2022 году выросло на 1,1 млрд. дол. США, в 2023 году – на 1,4 млрд долл., в 2024 году – на 1,7 млрд долл., а в 2025 году – на 2,2 млрд долл. США.

Одним из ключевых изменений стало включение в статистику объемов импорта электронных услуг, предоставляемых нерезидентами физическим лицам в Украине. Данные базируются на информации Государственной налоговой службы по объемам услуг и НДС такими поставщиками. Это позволило расширить учет операций в сегментах компьютерных, рекламных и аудиовизуальных услуг.

Кроме того, при пересмотре учтена уточненная информация Государственной службы статистики за 2022–2024 годы после возобновления обязательной отчетности. Это повысило точность данных экспорта и импорта услуг, а также операций и доходов от прямых иностранных инвестиций.

В НБУ отмечают, что обновление методологии позволяет более полно отражать экономические процессы и структуру внешнеэкономических операций Украины.

Отметим, на фоне ухудшения ситуации с платежным балансом правительство обратилось в Национальный банк.   с рекомендацией увеличить сроки расчетов в сфере машиностроения со 180 до 270 дней. Но центробанк отклонил рекомендации и пригласил Минэкономики дополнительные аналитические обоснования.

Автор:
Татьяна Гойденко