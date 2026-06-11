SpaceX планирует начать тестирование орбитальных ИИ-компьютеров до конца 2027 года

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует запустить первые демонстрационные системы для космической вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта уже в конце 2027 года. Это опережает график, указанный в документах IPO, где развертывание планировалось "не ранее 2028 года".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Проект создания орбитальных дата-центров является ключевым элементом долгосрочной стратегии развития компании, которую руководство представляет инвесторам. В своих документах для IPO SpaceX заявляет, что является единственной компанией на рынке, имеющей коммерчески жизнеспособный путь масштабирования вычислительных мощностей ИИ в космосе. Пока компания уже обратилась к регуляторам за разрешением на запуск до 1 миллиона специализированных спутников.

Детали презентаций и подготовка к выходу на биржу

Новые термины озвучили президент SpaceX Гвинн Шотвелл и финансовый директор Брет Джонсен во время закрытых встреч с крупными инвестиционными банками. Они объяснили, что первые запуски в 2027 году будут именно демонстрационными миссиями для проверки и валидации технологий перед полноценным коммерческим стартом.

Эти заявления раздаются на фоне подготовки к масштабному выходу компании на фондовый рынок:

Рекордные привлечения: SpaceX планирует привлечь рекордные для мирового рынка 75 миллиардов долларов при фиксированной цене в 135 долларов за акцию, что обеспечит общую оценку компании на уровне 1,75 триллиона долларов;

Начало торгов: акции компании должны начать торговлю на бирже Nasdaq под тикером SPCX. Задекларированный ранее срок до 2028 года аналитики увязывают со стремлением менеджмента оставить временный запас на случай задержек в производстве спутников или ракет.

Технические вызовы и роль Starship

Главным инструментом для масштабного вскармливания орбитальных дата-центров является многоразовая ракетная система Starship. Однако ее разработка отстает от начальных графиков Илона Маска, а технология быстрого повторного использования, необходимая для снижения логистических затрат, еще требует доработки.

Сам Илон Маск заявляет, что построение космических ИИ-центров не сверхсложная инженерная задача, поскольку большинство необходимых технологий уже интегрировано в действующую спутниковую сеть Starlink. По его словам, первая версия компьютерных спутников будет использовать чипы от Nvidia, а мощность каждого такого аппарата будет эквивалентна серверной стойке Nvidia GB300.

Напомним, SpaceX планирует привлечь рекордные 75 млрд долларов при выходе на биржу. Для этого аэрокосмическая компания приняла неожиданное решение зафиксировать стоимость своих акций на уровне 135 долларов за штуку перед началом инвесторского роуд-шоу, планируя продать в пределах первоначального публичного размещения 555,6 миллионов акций.