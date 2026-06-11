SpaceX планує почати тестування орбітальних ШІ-комп’ютерів до кінця 2027 року

Аерокосмічна компанія SpaceX планує запустити перші демонстраційні системи для космічної обчислювальної інфраструктури штучного інтелекту вже наприкінці 2027 року. Це випереджає графік, зазначений у документах до IPO, де розгортання планувалося "не раніше 2028 року".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Проєкт створення орбітальних дата-центрів є ключовим елементом довгострокової стратегії розвитку компанії, яку керівництво презентує інвесторам. У своїх документах для IPO SpaceX заявляє, що є єдиною компанією на ринку, яка має комерційно життєздатний шлях для масштабування обчислювальних потужностей ШІ у космосі. Наразі компанія вже звернулася до регуляторів за дозволом на запуск до 1 мільйона спеціалізованих супутників.

Деталі презентацій та підготовка до виходу на біржу

Нові терміни озвучили президентка SpaceX Гвінн Шотвелл та фінансовий директор Брет Джонсен під час закритих зустрічей з великими інвестиційними банками. Вони пояснили, що перші запуски у 2027 році будуть саме демонстраційними місіями для перевірки та валідації технологій перед повноцінним комерційним стартом.

Ці заяви лунають на тлі підготовки до масштабного виходу компанії на фондовий ринок:

Рекордні залучення: SpaceX планує залучити рекордні для світового ринку 75 мільярдів доларів за фіксованої ціни у 135 доларів за акцію, що забезпечить загальну оцінку компанії на рівні 1,75 трильйона доларів;

Початок торгів: акції компанії мають розпочати торгівлю на біржі Nasdaq під тикером SPCX. Задекларований раніше термін до 2028 року аналітики пов'язують із прагненням менеджменту залишити часовий запас на випадок затримок у виробництві супутників або ракет.

Технічні виклики та роль Starship

Головним інструментом для масштабного вигодовування орбітальних дата-центрів є багаторазова ракетна система Starship. Проте її розробка наразі відстає від початкових графіків Ілона Маска, а технологія швидкого повторного використання, необхідна для зниження логістичних витрат, ще потребує доопрацювання.

Сам Ілон Маск заявляє, що побудова космічних ШІ-центрів не є надскладним інженерним завданням, оскільки більшість необхідних технологій уже інтегровано в діючу супутникову мережу Starlink. За його словами, перша версія комп'ютерних супутників використовуватиме чипи від Nvidia, а потужність кожного такого апарата буде еквівалентна серверній стійці Nvidia GB300.

Нагадаємо, SpaceX планує залучити рекордні 75 млрд доларів під час виходу на біржу. Для цього аерокосмічна компанія ухвалила несподіване рішення зафіксувати вартість своїх акцій на рівні 135 доларів за штуку перед початком інвесторського роуд-шоу, плануючи продати в межах первинного публічного розміщення 555,6 мільйона акцій.