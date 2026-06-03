SpaceX планує залучити рекордні 75 млрд доларів під час виходу на біржу

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска ухвалила несподіване рішення зафіксувати вартість своїх акцій на рівні 135 доларів за штуку перед початком інвесторського роуд-шоу. У межах первинного публічного розміщення компанія планує продати 555,6 мільйона акцій та залучити рекордні для світового ринку 75 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами інсайдерів, SpaceX прагне отримати ринкову оцінку у розмірі 1,75 трильйона доларів. Початок роуд-шоу запланований на четвер, а офіційний дебют на біржі Nasdaq під тикером "SPCX" очікується вже 12 червня. Проте джерела попереджають, що плани компанії та фінальний обсяг залучення коштів ще можуть змінитися під час зустрічей з інвесторами.

Нестандартний підхід та злиття з ШІ-сектором

Рішення зафіксувати конкретну ціну акції до початку формування книги заявок є вкрай нетиповим для фінансового ринку, де зазвичай встановлюють ціновий діапазон. За словами юристів, Маск застосовує принцип "бери або йди", що цілком працює з огляду на його авторитет та відсутність прямих аналогів компанії такого масштабу на ринку.

Основні особливості майбутнього IPO:

Ставка на роздрібних інвесторів: SpaceX планує виділити до 30% усього обсягу акцій для індивідуальних (роздрібних) покупців, що є аномально великою часткою для великих лістингів.

Усі гроші в компанію: IPO пройде за структурою "all-primary". Це означає, що всі залучені кошти підуть безпосередньо на розвиток компанії, а чинні акціонери не зможуть продати свої частки. Сам Ілон Маск зобов'язаний утримувати свої акції щонайменше 366 днів після виходу на біржу.

Куди підуть кошти: капітал спрямують на розширення обчислювальних ресурсів для штучного інтелекту та розбудову супутникової мережі.

Колосальна оцінка SpaceX у 1,75 трильйона доларів багато в чому пов'язана з її нещодавньою трансформацією. Раніше цього року компанія злилася зі стартапом штучного інтелекту Маска xAI. У межах цієї угоди ракетну компанію оцінили в 1 трильйон доларів, а розробника ШІ-чат-бота Grok — у 250 мільярдів доларів. Тепер компанія закладає у свої перспективи технології, яких ще не існує, наприклад, космічні дата-центри на сонячних батареях.

Попри шалені очікування, фінансові звіти компанії демонструють значний тиск на рентабельність. Тільки супутниковий сегмент Starlink зараз генерує чистий прибуток і вважається "дійною коровю" компанії, тоді як інші два напрямки бізнесу залишаються збитковими й активно спалюють кеш. За перший квартал 2026 року виручка SpaceX зросла до 4,69 мільярда доларів (проти 4,07 мільярда роком раніше), але збитки компанії збільшилися до 1,27 долара на акцію порівняно з 18 центами за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, SpaceX втратила понад $4 млрд на тлі підготовки до виходу на біржу. Компанія офіційно подала публічну заявку на проведення первинного розміщення акцій, яке претендує на статус найбільшого в історії, проте розкрита звітність оголила гігантський чистий збиток аерокосмічного гіганта за підсумками 2025 року у розмірі 4,94 мільярда доларів.