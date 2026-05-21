Космічні збитки: SpaceX втратила понад $4 млрд на тлі підготовки до виходу на біржу

Компанія SpaceX офіційно подала публічну заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій, яке претендує стати найбільшим в історії світового ринку. Проте розкриті фінансові документи оголили гігантські збитки аерокосмічного гіганта.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документом, поданим у середу до Комісії з цінних паперів та бірж США, у першому кварталі компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 4,28 мільярда доларів при доході 4,69 мільярда доларів.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року збиток становив 528 мільйонів доларів. Загалом за минулий рік гігант аерокосмічної галузі отримав 4,94 мільярда доларів збитку, попри зростання загального доходу до 18,7 мільярда доларів.

Абсолютний контроль Ілона Маска

Нова структура акцій дозволить Ілону Маску повністю зберегти компанію під своїм управлінням. Наразі він володіє 12,3% акцій класу А та 93,6% акцій класу B.

Завдяки системі суперголосуючих акцій (де кожна акція класу B має 10 голосів), Маск концентрує 85,1% голосів.

Щоб отримати свої мільярдні бонуси, Ілон Маск мусить виконати головну умову — побудувати на Марсі місто, де житиме щонайменше мільйон людей. Але це фінальна мета.

Перед цим SpaceX планує запустити інший грандіозний проєкт — створити мережу потужних комп'ютерних центрів (дата-центрів) просто в космосі. У компанії впевнені, що збереження та обробка даних на орбіті — це золота жила. Вони оцінюють цей новий космічний ринок у шалені 28,5 трильйона доларів і вважають його найбільшим бізнес-шансом в історії людства.

Штучний інтелект та супутниковий інтернет

Головним драйвером доходів SpaceX залишається супутниковий інтернет Starlink, база абонентів якого зросла до 8,9 мільйона користувачів, принісши минулого року 4,42 мільярда доларів. Водночас космічні запуски для NASA та Пентагону залишаються операційно збитковими.

Найбільш витратним напрямком став штучний інтелект після придбання компанії xAI. Капітальні витрати SpaceX подвоїлися до 20,74 мільярда доларів, а операційні збитки в сегменті ШІ сягнули 6,36 мільярда доларів.

Маск планує масштабну експансію, яка включає виведення на орбіту центрів обробки даних на сонячній енергії потужністю 100 гігават, а також поглинання ШІ-стартапу Cursor за 60 мільярдів доларів відразу після виходу на біржу.

IPO має на меті залучити до 75 мільярдів доларів, що підніме оцінку компанії до 2 трильйонів доларів — це більше за вартість Tesla. Роздрібні інвестори зможуть викупити до 30% акцій через провідні платформи, такі як Charles Schwab та Robinhood.

Нагадаємо, SpaceX пришвидшує вихід на біржу і може розпочати торги акціями вже у червні. Поспіх із подачею документів на IPO пов'язаний із необхідністю акумулювати масштабний капітал для фінансування своїх глобальних космічних та нейромережевих проєктів.