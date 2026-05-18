SpaceX вийде на біржу вже у червні: компанія Маска пришвидшує IPO

Аерокосмічна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вирішила прискорити свій вихід на фондовий ринок. Компанія планує подати офіційну заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) у середу, 20 травня, а самі торги можуть стартувати вже 12 червня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали Bloomberg та Reuters.

Для публічного розміщення SpaceX обрала біржу Nasdaq, де її акції торгуватимуться під тікером SPCX. Спочатку Маск планував приурочити вихід на біржу до свого 55-річчя наприкінці червня, проте терміни перенесли на більш ранні. Головна причина — Комісія з цінних паперів та бірж США розглянула документи компанії набагато швидше, ніж очікувалося.

Головні деталі майбутнього розміщення

За інформацією інсайдерів, це розміщення може стати найбільшим IPO в історії світового фінансового ринку.

Графік та умови виходу на біржу:

4 червня: старт офіційної маркетингової кампанії для великих інвесторів.

11 червня: визначення фінальної ціни акцій.

12 червня: офіційний початок торгів на Nasdaq.

Масштаб угоди: компанія планує залучити близько 75 млрд доларів, а її загальну вартість оцінюють у 1,75 трлн доларів. Це значно вище за оцінку в 1,25 трлн, яку компанія мала в лютому після злиття зі ШІ-стартапом xAI.

Організаторами історичного лістингу виступлять найбільші світові банки, серед яких Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley. Також напередодні виходу на біржу більшість акціонерів SpaceX схвалили дроблення акцій у пропорції 5 до 1, що знизить ціну однієї папери до $105,32 та зробить їх більш доступними.

Нагадаємо, SpaceX планує інвестувати 55 мільярдів доларів у завод чипів у Техасі. Спільний проєкт із компанією Tesla під назвою Terafab розгорнуть в окрузі Граймс, а його метою є створення власного потужного виробництва напівпровідників для забезпечення незалежності від сторонніх постачальників чипів.