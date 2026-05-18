SpaceX выйдет на биржу уже в июне: компания Маска ускоряет IPO
Аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, решила ускорить свой выход на фондовый рынок. Компания планирует подать официальную заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) в среду, 20 мая, а сами торги могут стартовать уже 12 июня.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы Bloomberg и Reuters.
Для публичного размещения SpaceX выбрала биржу Nasdaq, где ее акции будут торговаться под тикером SPCX. Первоначально Маск планировал приурочить выход на биржу к своему 55-летию в конце июня, однако сроки перенесли на более ранние. Главная причина — Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассмотрела документы компании гораздо быстрее, чем ожидалось.
Главные детали будущего размещения
По информации инсайдеров, это размещение может стать крупнейшим IPO в истории мирового рынка.
График и условия выхода на биржу:
- 4 июня: старт официальной маркетинговой кампании для крупных инвесторов
- 11 июня: определение финальной цены акций.
- 12 июня: официальное начало торгов на Nasdaq.
- Масштаб сделки: компания планирует привлечь около 75 млрд долларов, а ее общая стоимость оценивается в 1,75 трлн долларов. Это значительно выше отметки в 1,25 трлн, которую компания имела в феврале после слияния со ШИ-стартапом xAI.
Организаторами исторического листинга выступят крупнейшие мировые банки, среди которых Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Также накануне выхода на биржу большинство акционеров SpaceX одобрили дробление акций в пропорции 5 к 1, что снизит цену одной бумаги до $105,32 и сделает их доступнее.
Напомним, SpaceX планирует инвестировать 55 миллиардов долларов в завод чипов в Техасе. Совместный проект с компанией Tesla под названием Terafab развернут в округе Граймс, а его целью является создание собственного мощного производства полупроводников для обеспечения независимости сторонних поставщиков чипов.