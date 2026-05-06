SpaceX планирует инвестировать 55 миллиардов долларов в завод чипов в Техасе

Аэрокосмическая компания SpaceX совместно с Tesla разработала проект строительства мощного завода по производству полупроводников под названием Terafab. Объект планируют построить в округе Граймс, штат Техас, с начальным объемом инвестиций в размере 55 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Yahoo Finance.

Проект предполагает создание многофазного комплекса для производства микросхем и передовых вычислений. По оценкам SpaceX, в случае реализации всех дополнительных этапов, общая сумма инвестиций может возрасти до 119 млрд долларов.

Стратегическое значение проекта

Илон Маск неоднократно отмечал, что ограниченность поставок передовых чипов является главным препятствием для развития систем искусственного интеллекта.

Основные цели строительства Terafab:

Собственное производство: SpaceX стремится обеспечить прямой доступ к современным компонентам и уменьшить зависимость от внешних поставщиков, таких как Samsung и TSMC.

Развитие ИИ: Маск рассматривает вычислительные мощности как ключевой ресурс для масштабирования технологий будущего.

Укрепление позиций США: план соответствует государственной стратегии Соединенных Штатов по расширению внутренних мощностей производства полупроводников на фоне геополитических рисков.

IPO и капитализация: в июне SpaceX планирует выход на биржу (IPO), что может оценить компанию в 1,75 трлн долларов.

Местные власти Техаса планируют рассмотреть соглашение о налоговых льготах для нового предприятия на заседании в июне.

Напомним, оценка SpaceX может превысить $2 трлн перед выходом на биржу. Компания готовится к первоначальному публичному размещению акций, претендующему на статус крупнейшего дебюта в истории фондового рынка.