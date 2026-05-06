Плюс 50% к зарплате за год: когда учителям снова перечислят выплаты

учитель
Кабмин озвучил план подготовки школ к сентябрю / Depositphotos

В украинских школах продолжается поэтапный рост выплат педагогам: после январского повышения окладов на 30% правительство готовит следующий этап реформы, который предусматривает дополнительное увеличение зарплат еще на 20% уже с сентября текущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

"Зарплаты в детсадах и внешколе финансируются из местных бюджетов, поэтому возможности общин разные. Часть регионов не смогла в полной мере обеспечить повышение. Определили такие общины и будем работать с каждым регионом отдельно", - подчеркнула она.

Также правительство распределило 9 миллиардов на безопасность и логистику образовательной инфраструктуры.

Приоритетом на следующий учебный год остается возвращение к офлайн-обучению в безопасных условиях. Кабмин уже распределил первые транши финансирования:

  • 6 млрд грн направлено на строительство и модернизацию укрытий;
  • 1 млрд грн - на обновление школьных пищеблоков;
  • 2 млрд грн - на закупку более 500 школьных автобусов. Регионы должны предоставить четкие списки приоритетных общин, чтобы обеспечить максимально эффективное использование этих средств.

Отдельное внимание уделили логистике для 150 учебных заведений, которые с сентября станут пилотными площадками реформы профильного среднего образования. Для обеспечения быстрого доезда учащихся в эти лицеи регионы заложили 3 млрд грн, а государство добавит еще 3,5 млрд грн в качестве софинансирования.

Параллельно идет подготовка к отопительному сезону: сейчас около 54% учебных заведений имеют автономное отопление и генераторы.

Правительство поручило местным властям ускорить энергетическую подготовку во избежание перерывов в обучении во время возможных отключений света.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения. Калькулятор предназначен для индивидуального расчета заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и доплат. С помощью инструмента можно сформировать индивидуальный расчетный лист с полной структурой зарплаты и использовать его для сравнения с фактическими начислениями.

Автор:
Татьяна Бессараб