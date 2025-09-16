Средняя зарплата украинских учителей может повыситься на 50% в 2026 году

В 2026 году украинские учителя могут получить рекордное повышение средней зарплаты на 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который правительство зарегистрировало в Верховной Раде.

В документе заложено более 103 млрд грн на выплату зарплат педагогам, которая сохраняется на уровне 2025 года. Но отдельно предусмотрено еще 53,8 млрд. грн. для повышения престижности учительского труда. Именно эти средства могут стать финансовым "бустом" для образовательных зарплат.

"[Планируется] повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами - 30% с 1 января 2026 года, 20% с 1 сентября 2026 года", - написала премьер-министр Юлия Свириденко.

В общей сложности на образование в проекте бюджета заложено 265,3 млрд грн.

Среди основных направлений:

58,3 млрд грн – на подготовку специалистов в вузах и колледжах;

14,4 млрд грн – на питание школьников, включая детей, пострадавших от Чернобыля;

13 млрд грн – на обновление школ и университетов: пищеблоки, школьные автобусы, оборудование для кабинетов, противопожарные мероприятия.

2,15 млрд грн – на учебники для учащихся и учителей;

450 млн грн – в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями;

200 млн грн – на развитие профессионально-технического образования для восстановления экономики;

150 млн грн – на повышение квалификации учителей по программе НУШ;

Кроме того, на стипендии и премии Президента для самых успешных учеников и участников олимпиад предусмотрено 79,2 млн. грн., на повышение квалификации специалистов в разных сферах – 71,9 млн. грн.

Для школы Супергероев, которая помогает детям на длительном лечении, выделено почти 120 млн грн, в том числе на открытие трех новых образовательных центров. И еще 500 млн. грн. пойдет на восстановление способности университетов в рамках публичных инвестиционных проектов.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило повышение прожиточного минимума для одного человека до 3209 грн в месяц. Это на 289 грн больше, или на 9,9%, чем действующий показатель, последний раз пересматриваемый еще 1 января 2024 года.

Также Кабинет Министров предлагает увеличить минимальную заработную плату до 8647 грн. в месяц с 1 января 2026 года. Это означает рост на 647 грн., или 8,1%.