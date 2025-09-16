Прожиточный минимум в 2026 году вырастет впервые за два года – проект госбюджета

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предложило повысить прожиточный минимум на одного человека до 3209 грн в месяц. Это на 289 грн больше, или на 9,9%, чем действующий показатель, последний раз менявшийся еще 1 января 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в законопроекте №14000, который уже внесен в Верховную Раду.

Согласно документу, для детей до 6 лет прожиточный минимум будет составлять 2817 грн, от 6 до 18 лет – 3512 грн, для трудоспособных лиц – 3328 грн. Для лиц, потерявших трудоспособность, показатель вырастет до 2595 грн. Отдельно предусмотрены специальные расчетные величины для судей, прокуроров и работников государственных органов.

В 2024 году прожиточный минимум вырос до 2920 грн на человека и до сих пор остается на этом уровне. Этот показатель для детей до 6 лет составляет 2563 грн, детей от 6 до 18 лет – 3196 грн , для трудоспособных лиц – 3028 грн, а для тех, кто потерял трудоспособность – 2361 грн.

Отметим, что рост прожиточного минимума в 2026 году фактически соответствует прогнозируемой инфляции, которую правительство заложило в макропоказатели (тоже 9,9% декабря до декабря) . Это подчеркивает, что повышение скорее компенсирует инфляционные потери, чем повышает покупательную способность.

Прожиточный минимум — это законодательно установленный государством показатель, отражающий стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения нормального функционирования организма человека и удовлетворения базовых потребностей (питание, одежда, коммунальные услуги, транспорт, лекарства и прочее). Его, в частности, используют для определения уровня пенсий, субсидий, некоторых штрафов и т.п.

Как ранее сообщило Delo.ua, 15 сентября правительство направило в парламент проект госбюджета-2026. Расходы и предоставление кредитов заложены на уровне 4,8 трлн грн (+415 млрд грн к нынешним), доходы общего фонда - 2,83 трлн грн (+447 млрд грн до 2025-го, без грантов и пособий). Дефицит прогнозируется до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании – 2,08 трлн грн.